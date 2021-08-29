توحيد الجهود من أجل استقرار المنطقة.. أبرز ما جاء في البيان الختامي لقمة بغداد

2021/08/29 | 09:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد البيان الختامي لقمة بغداد "التعاون والشراكة" ضرورة توحيد الجهود إقليميا ودوليا بما ينعكس إيجابا على استقرار وأمن المنطقة، مرحبا بالجهود الدبلوماسية للوصول إلى أرضية مشتركة مع المحيط الإقليمي والدولي.وفيما يلي نص البيان الختامي لقمة …

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