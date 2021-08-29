2021/08/29 | 09:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني احد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلنكين، اليوم الأحد، ان الشراكة العميقة ومتعددة الأوجه مع العراق تخدم الشعب الأميركي.وفي اتصال مع الرئيس العراقي، برهم صالح، أشار بلينكن مجددا إلى أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن: الشراكة العميقة ومتعددة الأوجه مع العراق تخدم الشعب الأميركي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن: الشراكة العميقة ومتعددة الأوجه مع العراق تخدم الشعب الأميركي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن: الشراكة العميقة ومتعددة الأوجه مع العراق تخدم الشعب الأميركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).