ماكرون يصل أربيل

2021/08/29 | 10:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى أربيل بعد اختتام زيارته الى العاصمة بغداد.

واستقبل رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني، الرئيس الفرنسي في مطار اربيل الدولي.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وصل الى بغداد في ساعة متاخرة من ليلة اول امس الجمعة .

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