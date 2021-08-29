ماكرون يلتقي بارزاني ويؤكد من اربيل التزام فرنسا بدعم العراق واقليم كردستان

2021/08/29 | 10:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، عن سروره لاستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أربيل، واصفاً إياه بالصديق.وقال نيجيرفان بارزاني في تغريدة على تويتر، فجر اليوم الأحد (29 آب 2021)، “سنناقش خلال الزيارة، العلاقات الثنائية، والانتخابات العراقية، ومواضيع أخرى … Readmore

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