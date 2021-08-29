وصول جرعات جديدة من لقاح فايزر المضاد لفايروس كورونا

2021/08/29 | 10:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة والبيئة عن وصول ٤٣٠ الف جرعة جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر .وقالت الشركة انه : تم توزيع الشحنة لكافة المنافذ التلقيحية بمرافقة قيادة القوات البرية لضمان وصولها بالسرعة الممكنه الى منافذ الصرف في بغداد والمحافظات./انتهى3

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