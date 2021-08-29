وصول وجبة جديدة من لقاحات كورونا للعراق بقرابة النصف مليون جرعة

2021/08/29 | 10:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت وزارة الصحة والبيئة / الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية يوم الأحد وصول جرعات جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر وبكميه 430 الف جرعة .واكدت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية في بيان اليوم، بأنه تم توزيع الشحنة لكافة المنافذ التلقيحية بمرافقة قيادة القوات البرية […]

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