توضيح جديد من مصرف الرافدين حول حسابات التوفير للمواطنين

2021/08/29 | 10:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدر مصرف الرافدين، الأحد، توضيحاً حول منح حسابات التوفير للمواطنين في جميع المحافظات.

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وقال المصرف في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه (29 اب 2021)، إن "حسابات التوفير والجاري تمنح للمواطنين عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات لايداع اموالهم مقابل الفوائد".

وأعلن مصرف الرافدين، في وقت سابق الخميس، فتح حسابات التوفير والجاري للمواطنين عبر فروع المصرف.

وذكر إعلام المصرف في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، ان "فتح حسابات التوفير والجاري للمواطنين يكون في فروع المصرف وذلك لايداع اموالهم في المصرف بدلا من اكتنازها في المنازل والحصول على العوائد المالية المجزية".

وأعلن الرافدين، الثلاثاء الماضي، عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين في فروعه ببغداد والمحافظات خلال شهر تموز الماضي.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، إن "عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين وفئات أخرى، وصلت إلى 234 حساباً جارياً بالدينار والدولار، في حين بلغ عدد حسابات التوفير للمواطنين إلى 2343 حساباً بالدينار والدولار".

وأوضح، أن "عدد الودائع التي تم فتحها في الشهر نفسه بلغت 272 وديعة".

وأشار إلى أن "المصرف مستمر في تقديم خدماته وذلك بفتح الحسابات للمواطنين بالدينار والدولار الراغبين في ايداع اموالهم في المصرف والحصول على الفوائد وفق شروط وضوابط وضعت وبامكان زبائن المصرف زيارة فروعه في بغداد والمحافظات للاطلاع عليها".

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