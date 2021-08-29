بيان من مصرف الرافدين يخص إيداع أموال المواطنين

2021/08/29 | 10:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اصدر مصرف الرافدين ، اليوم الاحد، بيانا يخص إيداع أموال المواطنين.

وقال المصرف في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، ان "حسابات التوفير والجاري تمنح للمواطنين عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات لايداع اموالهم مقابل الفوائد".

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