العراق: اطلاق الرواتب المتراكمة لهذه الشريحة من الموظفين

2021/08/29 | 10:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية، الاحد، اطلاقها رواتب المحاضرين المجانيين يدويا بواقع 200 شخص يوميا، مؤكدة أن التوزيع سيستمر لساعات متأخرة.

وقال مدير عام تربية الكرخ الثانية قيس الكلابي في تصريح تابعه NRT عربية، (29 اب 2021)، إن "المديرية باشرت توزيع الرواتب يدويا، من خلال لجنة جرى تشكيلها لهذا الغرض، كجزء من التقدير الكبير لما بذلته هذه الشريحة في دعم العملية التعليمية بعد اسهامهم بسد نقص الاختصاصات والشواغر الموجودة بمدارس المديرية" .

واضاف الكلابي انه "تم وضع آلية منتظمة للتوزيع، إذ تقوم اللجنة المشكلة بتوزيع اربع وجبات يومياً، بواقع 50 اسما لكل منها، وسيستمر التوزيع حتى ساعات متأخرة يوميا، من اجل اكمال استكمال جميع أسماء المتعاقدين ".

واوضح أنه "سيجري الإعلان عن اسماء الوجبات الاخرى تباعا، إذ يجري رفع الاسماء بحسب قوائم نظمت لهذا الغرض من اجل ان ينال المحاضرون حقوقهم وفق سقف زمني محدد"، منوها بان "المحاضر الذي لا يملك بطاقة (ماستر كارد)، يتوجب ان يكون بحوزته مستمسك ثبوتي اصلي ومستنسخ".

ووافق مجلس الوزراء، في السادس من شهر نيسان الماضي، على مقترح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، للتعاقد مع المحاضرين والاداريين المجانيين العاملين بوزارة التربية ضمن التخصيصات المالية المرصودة.

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