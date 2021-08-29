الخارجية الامريكية تهنئ العراق لاستضافة مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة

2021/08/29 | 10:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأت الولايات المتحدة الأميركية، العراق على خلفية استضافته مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة.وقالت السفارة الأميركية لدى بغداد في بيان إن الولايات المتحدة الأميركية تهنئ العراق على استضافة مؤتمر ناجح ومثمر لدول الجوار، وأضافت أن هذا المؤتمر هو انعكاس لدور … Readmore

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