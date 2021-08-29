2021/08/29 | 10:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدر مصرف الرافدين، اليوم الأحد، توضيحاً حول منح حسابات التوفير للمواطنين في جميع المحافظات.وقال المصرف في بيان مقتضب، إن “حسابات التوفير والجاري تمنح للمواطنين عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات لايداع اموالهم مقابل الفوائد”.0 Facebook 0 Twitter 0 Facebook-messenger 0 Viber 0 Whatsapp 0 Telegram

ظهرت المقالة بيان جديد من مصرف الرافدين حول حسابات التوفير للمواطنين أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان جديد من مصرف الرافدين حول حسابات التوفير للمواطنين) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان جديد من مصرف الرافدين حول حسابات التوفير للمواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).