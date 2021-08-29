الصحة تعلن وصول 450 الف جرعة من لقاح فايزر

2021/08/29 | 10:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم توزيع الشحنة لكافة المنافذ التلقيحية.

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