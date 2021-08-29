توضيح من الرافدين حول حسابات التوفير للمواطنين

2021/08/29 | 10:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدر مصرف الرافدين، توضيحًا حول منح حسابات التوفير للمواطنين في جميع المحافظات.

وقال المصرف في بيان مقتضب تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "حسابات التوفير والجاري تمنح للمواطنين عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات لإيداع أموالهم مقابل الفوائد".

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