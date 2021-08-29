الكاظمي وماكرون يزوران ضريح الإمامين الكاظمين

2021/08/29 | 10:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادزار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت متأخر من مساء السبت، ضريح الإمامين موسى بن جعفر الكاظم، ومحمد بن علي الجواد (عليهما السلام).والتقى رئيس مجلس الوزراء والرئيس الفرنسي بالقائمين على العتبة الكاظمية المقدسة، فضلاً عن إجراء جولة في مكتبة العتبة.

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