2021/08/29 | 10:19 - المصدر: عين العراق

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الأخبار المحلية

الأحد 29 أغسطس 2021 | 09:50 صباحاً | عدد القراءات : 28

ديالى: ارتفاع بالوفيات وانخفاض باصابات كورونا

اعلنت دائرة صحة ديالى، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب موقفها اليومي، فانها سجلت ثلاث حالات وفاة مقارنة بعدم تسجيل وفيات يوم امس، فيما انخفضت الاصابات الى 145 اصابة اليوم مقارنة مع اكثر من 200 اصابة يوم امس.

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