هل تفجيرات كابل في أفغانستان تواطؤ بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان ؟ - فلاح أمين الرهيمي

2021/08/29 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي في القاموس السياسي تكون علاقات سياسية بين الكتل والأحزاب والدول ولا صداقات ولا علاقات دائمة وإنما مصالح دائمة هي التي تشيد العلاقات السياسية.



الولايات المتحدة الأمريكية احتلت أفغانستان عام/ 2001 وخرجت منها الآن عام/2021 وفي خلال هذه الفترة الطويلة شيدت علاقات متنوعة مع المواطنين الأفغان وعندما حان وقت رحيلها من أفغانستان أرادت أن تبين وتوضح إنسانيتها المزيفة للعالم فقررت منح الإقامة لكل الأفغانيين ......





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