الرافدين يوضح بشأن ايداع اموال المواطنين في المصرف

2021/08/29 | 10:31 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اصدر مصرف الرافدين ، اليوم الاحد، بيانا يخص إيداع أموال المواطنين.

وقال المصرف في بيان مقتضب تلقت “يس عراق” نسخة منه ان “حسابات التوفير والجاري تمنح للمواطنين عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات لايداع اموالهم مقابل الفوائد”.

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