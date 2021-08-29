2021/08/29 | 10:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلن مسؤول بحركة طالبان، اليوم الأحد، أن الحركة تهدف مع القوات الأميركية المنسحبة من أفغانستان إلى تسليم السلطة في مطار كابول على وجه السرعة.وقال المسؤول في حركة طالبان في تصريح لرويترز، طالبا عدم ذكر اسمه: نحن في انتظار الإشارة الأخيرة من الأميركيين لنتولى بعدها السيطرة الكاملة على مطار كابول.وأضاف أن : الحركة، التي سيطرت على العاصمة يوم 15 اب الحالي بعد تقدم خاطف، لديها فريق يضم خبراء فنيين ومهندسين مؤهلين مستعد لإدارة المطار.ومن المقرر ان تنسحب القوات الامريكية بشكل كامل في 31 من الشهر الحالي./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالبان تعلن استعدادها لتسلم مطار كابول) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طالبان تعلن استعدادها لتسلم مطار كابول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).