جباة اجور الكهرباء في الكوت يغلقون دائرة توزيع كهرباء المحافظة بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم

2021/08/29 | 10:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ اغلق العشرات من جباة اجور الكهرباء في مدينة الكوت اليوم مقر فرع توزيع كهرباء واسط بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم .وقال عضو اللجنة التنسيقية للتظاهرة مصطفى البديري لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ان:" هذه التظاهرة نظمت بعد ان مللنا من وعود وزارة الكهرباء و اعضاء البرلمان والمسؤولين الحكوميين الاخرين في تلبية مطالبنا ".واضاف :" اننا نطالب بتحويلنا من قرار 341 في 2019 الى عقود وفق قرار 315 واطلاق التخصيصات المالية كوننا من حملة الشهادات ونعمل وفق نسبة 5% من مبالغ جباية اجور الكهرباء التي لاتمكننا من توفير متطلبات حياتنا اليومية "./إنتهى

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