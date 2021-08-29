2021/08/29 | 10:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أصدر مصرف الرافدين، اليوم الأحد، تنويهاً بشأن حسابات التوفير والجاري.وذكر المصرف في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “حسابات التوفير والجاري تمنح للمواطنين عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تنويه من الرافدين بشأن حسابات التوفير والجاري المركز الخبري الوطني.

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