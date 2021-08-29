بالصور.. استعدادات لزيارة ماكرون إلى كنيسة الساعة في نينوى

2021/08/29 | 10:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

تنشر وكالة الأنباء العراقية (واع)، صوراً لاستعدادات الجارية لاستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سيزور كنيسة الساعة في محافظة نينوى.

ويظهر في الصور القساوسة ينتظرون وصول مالكرون إلى كنيسة سيدة الساعة في الموصل، مع أطفال عراقيين يلوحون بالعلمين العراقي والفرنسي.

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصل منتصف الليلة الماضية إلى أربيل بعد اختتام زيارته إلى العاصمة بغداد التي حضر خلالها مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

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