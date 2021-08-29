2021/08/29 | 10:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

داخل التطبيق في متاجر التطبيقات الخاصة بهما، فهذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها بلد ما خطوة حاسمة للحد من ذلك.

أقرت لجنة برلمانية مشروع قانون لحظر أبل وغوغل من إجبار مطوري التطبيقات على استخدام أنظمة الدفع الخاصة بالمنصات، مما يزيل آخر عقبة متبقية قبل التصويت النهائي، وفق ما نشرته رويترز.

حيث وافقت لجنة التشريع والقضاء في مجلس الأمة على مراجعة قانون أعمال الاتصالات، الذي يسعى إلى منع مشغلي سوق التطبيقات من مطالبة المطورين باستخدام أنظمة دفع معينة عن طريق استخدام مواقعهم بشكل غير عادل.

وفي حال تمت الموافقة على مشروع القانون في جلسة تتضمن جميع أعضاء الجمعية الوطنية بتاريخ 30 آب، فإن كوريا الجنوبية تكون أول دولة تفرض مثل هذه القيود على سياسات الفوترة داخل التطبيقات لعمالقة التكنولوجيا العالمية، التي تخضع للتدقيق المتزايد في جميع أنحاء العالم.

وتفرض كل من آبل وغوغل رسوما بنسبة 30% على مطوري التطبيقات بشأن عمليات الشراء داخل التطبيق، ومع ذلك، فقد خفضوا خلال العام الماضي هذه الرسوم إلى 15% للإيرادات التي تقل عن مليون دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوريا الجنوبية تخطط لإنهاء هيمنة أبل وغوغل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوريا الجنوبية تخطط لإنهاء هيمنة أبل وغوغل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).