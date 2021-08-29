محافظة عراقية تسجل عودة الوفيات بسبب مضاعفات فيروس كورونا

2021/08/29 | 10:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى اعلنت دائرة صحة ديالى، الاحد، عن عودة تسجيل الوفيات بسبب مضاعفات فيروس كورونا.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" فرق ديالى الصحية سجلت 3 حالات وفاة بسبب مضاعفات كورونا بعد يوم واحد من عدم تسجيل اي وفيات لاول مرة منذ 24 يوما لافتا الى ان اب الجاري كان دموي في معدل الوفيات بسبب ارتفاع غير مسبوق في اعدادها منذ بروز الجائحة في اذار العام الماضي".واضاف العزاوي،ان" اعداد الاصابات انخفضت الى 145 اصابة خلال الساعات 24 الماضية مع تسجيل 187 حالة شفاء ليبلغ اجمالي الاصابات 71218 اصابة والشفاء 69312 حالة والوفيات 419 حالة".

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