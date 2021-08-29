هل ستنتهي مهام التحالف الدولي العراق؟ وزير الخارجية الامريكي يفجر مفاجأة - عاجل

2021/08/29 | 10:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

جدد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلنكين، السبت، تأكيد التزام واشنطن طويل المدى باستقرار العراق وقوته وازدهاره.

وفي اتصال مع الرئيس العراقي، برهم صالح، أشار بلينكن مجددا إلى أن مهمة دحر داعش لم تنته لكنها تحولت إلى مرحلة جديدة تقوم على تقوية قدرات القوات الأمنية العراقية.

وأكدت الخارجية الأميركية في بيان أن الولايات المتحدة بوصفها قائدة التحالف الدولي ضد داعش ستواصل تدريب القوات العراقية وتفعيلها وتقديم المشورة لها.

وكشفت الخارجية الأميركية أن بلينكن أعرب عن اعتقاده بأن الشراكة العميقة ومتعددة الأوجه مع العراق تخدم الشعب الأميركي.

وأشاد الوزير الأميركي بجهود الحكومة العراقية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في 10 أكتوبر، وأشار إلى دعم الحكومة الأميركية لفريق مراقبة الانتخابات التابع لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق وبعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن أعلن نهاية يوليو الماضي خلال استقبال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن الولايات المتحدة ستنهي بحلول نهاية العام "مهمتها القتالية" في العراق لتباشر "مرحلة جديدة" من التعاون العسكري مع هذا البلد.

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