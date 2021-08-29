2021/08/29 | 10:34 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خريجون يحتجون أمام ديوان محافظة ديالى ويرفعون مطلبين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/29 | 10:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خريجون يحتجون أمام ديوان محافظة ديالى ويرفعون مطلبين) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خريجون يحتجون أمام ديوان محافظة ديالى ويرفعون مطلبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).