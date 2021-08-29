نيويورك تايمز: المناخ المتغير منح البشر العديد من الفرص لمغادرة أفريقيا

2021/08/29 | 10:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير دراسات حديثة للحمض النووي إلى أن البشر يتشاركون جميعا قصة هجرة قديمة، انحدر فيها جميع الناس من أسلاف غادروا أفريقيا قبل أكثر من 60 ألف عام، وأن أول البشر المعاصرين قد غامر منذ نحو 45 ألف سنة بالهجرة نحو … Readmore

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