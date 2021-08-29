المواهب تموت واقفة

2021/08/29 | 10:39 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك الكثير من المواهب الكروية في بلاد الرافدين بالملاعب الشعبية وبالمدارس وبالجامعات وبالأندية بحاجة إلى الاكتشاف والصقل والرعاية والتشجيع.البعض من المحللين في الإعلام المرئي يقولون لا توجد مواهب عندنا والعكس صحيح لا يوجد من يكتشف هذه المواهب ملاعبنا زاخرة بالمواهب الواعدة تحتاج رعاية واهتمام من قبل المسؤولين على اللعبة بالأمس كانت الفرق الشعبية في عصرها ...

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