كريستيانو رونالدو ينتقل رسمياً إلى مانشستر يونايتد

2021/08/29 | 10:39 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عودة النجم البرتغالي تحيي آمال الشياطين الحمر لندن ـ وكالات: أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي أول أمس عن تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قادماً من يوفنتوس الإيطالي.جاء ذلك بعدما وافق يوفنتوس على العرض الرسمي الذي تقدم به الشياطين الحمر والبالغة قيمته 28 مليون يورو.وودّع رونالدو (36 عاماً) أول أمس زملاءه في يوفنتوس بعد زيارته لمقر ...

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