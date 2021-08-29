2021/08/29 | 11:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل سبعة عسكريين يمنيين على الأقل من القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا وأصيب أكثر من 50 آخرين بجروح الأحد في هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة استهدف قاعدة عسكرية حكومية جنوب اليمن، بحسب مصادر طبية وعسكرية.وأوضح مسؤولون في القوات الحكومية … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل سبعة عسكريين في هجوم على قاعدة عسكرية بجنوب اليمن) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل سبعة عسكريين في هجوم على قاعدة عسكرية بجنوب اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).