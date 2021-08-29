بايدن يصف قمة بغداد بالدبلوماسية الأكثر أهمية من أي وقت مضى

2021/08/29 | 11:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، مؤتمر بغداد، بالدبلوماسية الأكثر أهمية من أي وقت مضى.وأشاد بايدن بمخرجات القمة التي استضافتها بغداد مشيرا إلى أن هذه الدبلوماسية هي أكثر أهمية من أي وقت مضى والتي تأتي في إطار المساعي لتخفيف التوترات … Readmore

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