حكم بالحبس الشديد لمدان بابتزاز فتاة عراقية

2021/08/29 | 11:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت محكمة جنايات ميسان، الأحد، حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين لمدان عن جريمة ابتزاز امرأة في المحافظة.

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وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 آب 2021)، أن "المدان قام بتهديد (فتاة) عن طريق نشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو إعطاءه مبلغ مالي مقداره مليونا دينار".

وأضاف بيان القضاء أن "الفتاة لجأت إلى الأجهزة الأمنية والتي بدورها تمكنت من اعتقال المدان قبل استلامه المبلغ المذكور".

وأوضح أن "المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدان وفقا لاحكام المادة (١/٤٣٠) من قانون العقوبات ".

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