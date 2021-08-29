صدور احكام بالسجن بحق مزورين ومبتزين في نينوى وميسان

2021/08/29 | 11:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاحد، احكام بالسجن بحق مزورين ومبتزين في نينوى وميسان.

وذكر إعلام مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المدان قام بتهديد (فتاة) عن طريق نشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو إعطاءه مبلغ مالي مقداره مليونا دينار، لافتا إلى أن الفتاة لجأت إلى الأجهزة الأمنية والتي بدورها تمكنت من اعتقال المدان قبل استلامه المبلغ المذكور".

وأضاف أن "المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدان وفقا لاحكام المادة (١/٤٣٠) من قانون العقوبات ".

وتابع ان "محكمة جنايات نينوى أصدرت حكما بالسجن المؤقت لمدة ثماني سنوات بحق مدان عن جريمة التلاعب والتزوير في إضبارة عقار باصطناع وتحرير صورة قيد عقار نموذج رقم ٢٥ وادراج معلومات غير صحيحة ومخالفة للحقيقة".

وأشار الى إن "المحكمة نظرت قضية لمجرم مدان يعمل موظفا بمديرية التسجيل العقاري في نينوى الايسر استغل وظيفته واقدم على إدراج معلومات غير صحيحة ومخالفة للحقيقة بتسجيل العقار المرقم ٥ / ٢ م ٥٢ قوجاق لشخص مقابل إعطائه قطعة أرض سكنية، لافتا إلى أن العقار المذكور أعلاه مسجل بإسم مديرية بلدية الموصل".

وأضاف أن "المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدان وفقا لأحكام القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣ ".

ولفت إلى أن "مجلس القضاء الاعلى شكل لجنة من ثلاثة قضاة للتحقيق في التلاعب والتزوير في سجلات التسجيل العقاري، فيما أصدرت احكاما بحق ثلاثة عشر مدانا على خلفية تشكيل هذه اللجنة".

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