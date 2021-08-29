بايدن يعلق على مؤتمر بغداد: قمة إقليمية ناجحة ورائدة

2021/08/29 | 11:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاحد، على مؤتمر بغداد بانه قمة إقليمية ناجحة ورائدة.

وقال بايدن في بيان حول مؤتمر بغداد تلقته (بغداد اليوم): " أُهنئ الحكومة العراقية على استضافتها اليوم قمّةً إقليميةً ناجحةً ورائدة"، لافتا الى انه "لم يكن هذا النوع من الدبلوماسية أكثر أهمية في أي وقت مضى حيث نسعى لتخفيف التوترات بين الدول المجاورة وتوسيع التعاون في الشرق الأوسط، وقيادة العراق في هذا الشأن تاريخية.



كما أشكرُ الرئيس (ماكرون) على مشاركته ودعمه لهذه القمّة".

وأضاف ان "الولايات المتحدة تواصل الوقوف إلى جانب شريكنا العراق في الوقت الذي نعمل فيه معًا من أجل استقرار أكبر في جميع أنحاء الشرق الأوسط"، مبينا اننا "لا نزال ملتزمين بتعزيز علاقتنا الثنائية بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي".

وأشار الى "عندما اجتمعنا أنا ورئيس الوزراء الكاظمي في المكتب البيضاوي الشهر الماضي، ناقشنا دور العراق المهم في المنطقة والجهود الكبيرة التي تقودها الحكومة العراقية، بما في ذلك حكومة إقليم كردستان، لتحسين العلاقات بين العراق وجيرانه وتعزيزها، يجب أن تكون الدبلوماسية الأداة الأولى لسياستنا الخارجية، ونحن ممتنون لوجود شركاء يشاركوننا هذه الرؤية".

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