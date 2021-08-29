النزاهة الاتحادية تكشف عن الذمم المالية لكبار المسؤولين في العراق

2021/08/29 | 11:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاحد، عن موقف استجابة الرئاسات الثلاث المشمولين بتقديم استمارة كشف الذمة المالية للعام الحالي، فضلا عن الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، والسلطة القضائية والمحافظين.

وذكرت دائرة وقاية الهيئة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (29 آب 2021)، ان "العدد الكلي لكشوفات الذمة المالية المتسلمة للمدة من (4/1/2021 ولغاية 31/7/2021) من الوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة بلغ (30,100) استمارة"، موضحة أن "نسبة الاستجابة بلغت 100%، للسادة رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب، فضلا عن السادة رؤساء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام".

واضاف البيان، إن "استجابة السيدين نائبي رئيس مجلس النواب بلغت 100%، أما نسبة استجابة السادة النواب فبلغت 80,9%"، لافتا إلى أن "استجابة السادة أعضاء مجلس الوزراء بلغت 100%، والسادة أعضاء المحكمة الاتحادية العليا 83,3%، والسادة أعضاء محكمة التمييز الاتحادية 100%، أما استجابة القضاة المشمولين بكشف الذمة المالية فبلغت 99,9%".

وأوضح، أن "استجابة رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة بلغت 87,5%، وكانت نسبة استجابة المحافظين 66,7%".

واشار البيان، الى ان "التعديل الأول لقانون الهيئة النافذ رقم (30 لسنة 2011) ألزم (رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم)، فضلا عن غيرهم ممن يشغل إحدى الوظائف والمناصب الرسمية، بتقديم إقرار عن ذممهم المالية".

N.A

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