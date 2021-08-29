تونس: تصاعد الانتقادات لإجراءات سعيّد

2021/08/29 | 11:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتصاعدت الانتقادات في تونس لإجراءات الرئيس قيس سعيّد الاستثنائية، وطالبت العديد من الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية، حتى تلك التي أيدت الإجراءات في البداية، بتحديد مدة لانتهاء التدابير الاستثنائية.وطالبت 21 منظمة حقوقية تونسية، السبت، سعيّد بتحديد مدة “التدابير الاستثنائية”، وتنظيم حوار وطني حول سبل تحقيق الإصلاح السياسي الذي تحتاجه البلاد.جاء ذلك في بيان مشترك …

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