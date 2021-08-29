شرطة ذي قار تعلن إلقاء القبض على عدد من المتهمين

2021/08/29 | 11:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت مديرية شرطة ذي قار عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين والمخالفين، فضلا عن ضبط عجلات ودراجات نارية مخالفة للضوابط.وبينت المديرية إن مفارز شرطة النجدة ضبطت 53 سيارة، ودراجة نارية مخالفة للضوابط والقوانين، فيما تمكن قسم السيطرات والطرق الخارجية القبض على 3 متهمين احدهم بقضية الإرهاب.وأشارت المديرية الى تمكن مفارز مكافحة …

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