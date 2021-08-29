مراجعة كتاب العقل الغير قابل للاختزال - محمد عبدالفتاح زايد

2021/08/29 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_عبدالفتاح_زايد تبنَّى عموم الفلاسفة واللاهوتيِّين في الماضي نظرةً ثنائيةً عن طبيعة الإنسان، فاعتبروا الإنسان كائنًا ماديًّا -يملك جسدًا- وكائنًا روحانيًّا -يملك روحًا- في نفس الوقت، وجادلوا بأن الروح متميزةٌ عن الجسد، ولكنها تتفاعل بشكلٍ عميقٍ معه، وأنها هي منشأ العقل أو الوعي البشري (الخبرات البشرية الواعية كالتفكير والإدراك والتذكر).



مع ظهور علم الأعصاب بدأ العديد من العلماء في العالم الأكاديميِّ ا ......





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