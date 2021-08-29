#فريد_العليبي علاقة الحرب بالسياسة ، كما علاقة العنف بالسلم ، متداخلة ، متشابكة ، ومن لم يفهم ذلك من المحكومين و الحكام ، والدول والطبقات والامبراطوريات ، حتى الأفراد ، يضيع طريقه وتدركه الهزيمة قبل المنية.
هناك حرب في السياسة ، مثلما هناك سياسة في الحرب، وعلاقتهما ببعضهما البعض مثل علاقة الوجه بالقفا .
وفي أية لحظة يمكن لهذه التحول الى تلك ، وتلك الى هذه ، كما الهدوء الى عواصف .
ومن هنا وجوب ا ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صاعقة في سماء صافية . - فريد العليبي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صاعقة في سماء صافية . - فريد العليبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).