صاعقة في سماء صافية . - فريد العليبي

2021/08/29 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فريد_العليبي علاقة الحرب بالسياسة ، كما علاقة العنف بالسلم ، متداخلة ، متشابكة ، ومن لم يفهم ذلك من المحكومين و الحكام ، والدول والطبقات والامبراطوريات ، حتى الأفراد ، يضيع طريقه وتدركه الهزيمة قبل المنية.



هناك حرب في السياسة ، مثلما هناك سياسة في الحرب، وعلاقتهما ببعضهما البعض مثل علاقة الوجه بالقفا .



وفي أية لحظة يمكن لهذه التحول الى تلك ، وتلك الى هذه ، كما الهدوء الى عواصف .



ومن هنا وجوب ا ......





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