سُلَّم الوجود - نعيم إيليا

2021/08/29 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نعيم_إيليا ما يدعى بسُلَّم الوجود، فله في الفلسفة المثالية القديمة، رأسٌ وقاعدة.



فأما رأسه فالعقل، أو الوعي، أو الفكر، أو الأول، أو الواحد، أو الله صورة الصور الخالدة الأزلية السعيدة التي لا يعرض لها كون ولا فساد.



وأما قاعدته فالمادة القابلة للكون والفساد.تتضح صورة هذا السلَّم في اللوحات الذهنية التي رسمها له الفلاسفةُ القدماء من افلاطون إلى هيجل، أكثر مما تتضح صورته في لوحات المثاليين المحدثين من الذي ......





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