بشرط التطعيم.. الإمارات تعيد استقبال السياح من كل دول العالم

2021/08/29 | 11:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإمارات أنها ستستأنف بدءا من الاثنين، استقبال طلبات تأشيرات السياحة للسياح المطعمين من جميع الدول وذلك قبيل استضافة معرض اكسبو 2020 العالمي في دبي.

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