الكشف عن نسب استجابة المسؤولين لكشف الذمة المالية للعام 2021

2021/08/29 | 11:47 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت هيئة النزاهة، موقف استجابة المسؤولين بتقديم استمارة كشف الذمة المالية للعام الحالي.

وقالت دائرة الوقاية في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "العدد الكليَّ لكشوفات الذمة الماليَّة المتسلَّمة للمُدَّة من (1 نيسان/أبريل ولغاية 31 تموز/يوليو) من الوزارات والهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ بلغ (30.100) استمارة".

وأضافت أن "نسبة الاستجابة بلغت 100%، للسادة رؤساء الجمهوريَّة والوزراء والنُّوَّاب، فضلًا عن السادة رؤساء المحكمة الاتحاديَّة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحاديَّـة ورئيس الادّعاء العام".

وبيّنت الدائرة أن "استجابة السيّدين نائبي رئيس مجلس النُّوَّاب بلغت 100%، أمَّا نسبة استجابة السادة النُّوَّاب فبلغت 80.9%"، لافتةً إلى أنَّ "استجابة السادة أعضاء مجلس الوزراء بلغت 100%، والسادة أعضاء المحكمة الاتحاديَّة العليا 83.3%، والسادة أعضاء محكمة التمييز الاتحاديَّة 100%، أمَّا استجابة القضاة المشمولين بكشف الذمَّة المالية فبلغت 99,9%".

وأوضحت أن "استجابة رؤساء الهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ بلغت 87.5%، وكانت نسبة استجابة المُحافظين 66.7%.".

وأشار بيان النزاهة إلى أن "التعديل الأول لقانون الهيئة النافذ رقم (30 لسنة 2011) ألزم (رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم)، فضلًا عن غيرهم ممَّن يشغل إحدى الوظائف والمناصب الرسميَّـة، بتقديم إقرارٍ عن ذممهم الماليَّـة".

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بالأرقام| نسب استجابة "المسؤولين" لكشف الذمة المالية للعام 2021

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