2021/08/29 | 11:48 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاق اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/29 | 11:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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