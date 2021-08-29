معلمة تصيب 12 طالبًا بفيروس كورونا في أمريكا..ما سهولة انتشار الفيروس في المدارس؟

2021/08/29 | 11:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تقرير جديد من مركز السيطرة على الأمراض مدى سهولة وسرعة انتقال فيروس كورونا بين البالغين والأطفال، وأهمية وضع الكمامات في المدرسة.ناقش التقرير حالة معلمة في المدرسة الابتدائية لم يتم تطعيمها، نزعت الكمامة لتقرأ للأطفال وأصابت 12 من أصل 22 طالبا بالفيروس.

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