جنايات ميسان تصدر حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين لمدان عن جريمة ابتزاز امرأة في المحافظة

2021/08/29 | 12:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت محكمة جنايات ميسان/ الهيئة الأولى، اليوم الاحد، حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين لمدان عن جريمة ابتزاز امرأة في المحافظة.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن “المدان قام بتهديد (فتاة) عن طريق نشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو إعطاءه مبلغ مالي مقداره مليونا دينار”، لافتا إلى أن “الفتاة لجأت إلى الأجهزة الأمنية والتي […]

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