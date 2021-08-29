2021/08/29 | 12:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى / المركز الخبري الوطني أصدرت محكمة جنايات نينوى الهيئة الاولى، اليوم الأحد، توضيحا بخصوص ما اشيع على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، حول حكمها الخاص بحق المجرم ماهر السامرائي.وذكر بيان للمحكمة، تلقاه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح من جنايات نينوى حول حكمها بحق المجرم ماهر السامرائي المركز الخبري الوطني.

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