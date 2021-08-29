الحكم بالسجن لمدة سنتين لمدان قام بابتزاز فتاة في ميسان

2021/08/29 | 12:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات ميسان - الهيئة

الأولى، اليوم الاحد، حكما بالحبس

الشديد لمدة سنتين لمدان عن جريمة

ابتزاز امرأة في المحافظة.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء

الأعلى في بيان، أن "المدان قام بتهديد

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