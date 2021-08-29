عليه صورة المرجع السيستاني.. ما قصة الكتاب الذي يحمله ماكرون؟

2021/08/29 | 12:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،

خلال زيارته يوم امس مرقد الامام الكاظم

عليه السلام رفقة رئيس الوزراء مصطفى

الكاظمي، وهو يحمل كتابا عليه صورة

المرجع الديني الاعلى السيد علي

السيستاني.

ويتحدث الكتا

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