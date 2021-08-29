طالبان تعلن سيطرتها على 3 بوابات لمطار كابول

2021/08/29 | 12:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت حركة طالبان السيطرة على ثلاث من بوابات مطار حامد كرزاي الدولي في كابول بعد انسحاب القوات الأمريكية منها.ونقلت قناة /طلوع نيوز/ الأفغانية عن مسؤول في الحركة : تأكيده أن العسكريين الأمريكيين الذين يشرفون على عمليات الإجلاء من كابل انسحبوا من ثلاث من بوابات المطار وبعض الأجزاء الأخرى منه، وأن قوات الحركة تسيطر عليها الآن.من جانبها ذكرت شبكة /شينخوا/ الصينية أن : هذا التصريح جاء على لسان العضو البارز في المكتب السياسي لطالبان، إنهام الله سامانجاني،.ونقلت الشبكة عنه قوله إن بين هذه البوابات مدخل القسم العسكري من المطار وإن القوات الأمريكية تسيطر حاليا على جزء صغير فقط من المطار، بما في ذلك المنطقة التي يوجد بها نظام الرادار.وكانت طالبان قد أعلنت أن قواتها دخلت الجمعة الجزء العسكري من مطار كابل وتسيطر على معظم أجزائه./انتهى3

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