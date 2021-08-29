2021/08/29 | 12:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / التقى وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، اليوم الاحد سفير الولايات المتحدة الامريكية ماثيو تولر والوفد المرافق له.وبحث الجانبان حسب بيان مقتضب للوزارة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع يلتقي السفير الامريكي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع يلتقي السفير الامريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).