قصة صورة الرئيس الفرنسي في العتبة الكاظمية: كتاب حول السيستاني والمسيحيين

2021/08/29 | 12:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يحمل كتابا يتحدث عن مواقف المرجع الديني الأعلى علي السيستاني تجاه المسيحيين في العراق.

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وأهدي الكتاب لماكرون من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال زيارتهما للعتبة الكاظمية في بغداد الليلة الماضية.

والتقط الرئيس الفرنسي صورة وهو يحمل الكتاب الذي طبعت عليه صورة المرجع السيستاني وخارطة العراق المصممة بطريقة توحي إلى تنوعه المجتمعي.

بالصور / رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون يزوران ضريح الإمامين الكاظمين (عليهما السلام) pic.twitter.com/kFRZLSwYer

— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) August 28, 2021

- روسيا اليوم

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